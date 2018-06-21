Лилия Галимова: «У нас есть тридцать дней на внесение предложений к закону об образовании»

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). У республик в составе России, включая Татарстан, есть 30 дней на проработку и внесение предложений по изменениям в законопроект об изучении национальных языков. Ко второму чтению в Государственной Думе мнения регионов должны быть получены и учтены.
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ пояснила, за что именно голосовали 19 июня депутаты Госдумы от Татарстана: «Обсуждалась не ранее внесенная депутатами инициатива по внесению изменений в закон "Об образовании", вызвавшая столько нареканий. Речь шла о постановлении, которое шло в пакете с этим законопроектом и с этой инициативой было внесено на рассмотрение в Госдуму».
Само постановление, дающее возможность серьезно откорректировать скандальную законодательную инициативу, стало результатом работы профильной комиссии при Госдуме. Комиссия же появилась благодаря многочисленным обращениям к федеральным властям республик и представителей народов России.
«Важно понимать то, что депутаты Госдумы от РТ голосовали за постановление. Голосовать отдельно за эти документы было невозможно, так как они были поданы на рассмотрение пакетом», – подчеркнула заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ.
«Обращаю ваше внимание, что третий пункт постановления закрепляет право изучения родных языков народов РФ и государственных языков республик России в обязательной части школьной программы. При этом предусмотрен добровольный выбор, какой язык учить. Это принципиальный и важный момент», – добавила Галимова.
Фактически уже сейчас сформирована некая «несущая конструкция» преподавания национальных языков в России: «У нас есть инициатива, есть постановление, которое предполагает, как этот закон должен изменяться. Наполнением этой конструкции должен стать ряд мер», – сообщила представитель Казанского Кремля.
Так, Министерству просвещения РФ сейчас предстоит сформировать концепцию преподавания родных языков народов России. Министерство финансов РФ должно предусмотреть финансирование этих процессов в 2019 году и в плановый период до 2021 года. В том числе речь идет о выделении средств на издание учебной литературы. Наконец, предполагается создание Фонда поддержки изучения родных языков народов России, в том числе и языков коренных малочисленных народов.
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