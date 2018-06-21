Рустам Минниханов оценил экономические последствия чемпионата мира по футболу

Президент Татарстана счел ЧМ-2018 «великолепной возможностью» для презентации возможностей страны.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на YouTube-канале Minnikhanov.Live прокомментировал значение чемпионата мира по футболу для экономики республики.

В ответ на вопрос о том, даст ли ЧМ-2018 толчок для развития туризма, Президент РТ заметил, что он «дал огромный толчок». По мнению лидера республики, болельщики обязательно захотят вернуться сюда и расскажут в своих странах о России и о Татарстане, «где очень хорошо кормят, где [живут] очень хорошие люди».

Минниханов подчеркнул, что после мундиаля приедут не только обычные туристы, но и бизнесмены, которые хотят работать в РФ. Среди преимуществ ведения бизнеса здесь он упомянул «самый лучший налоговый режим», «недорогую рабочую силу» и «огромный рынок потребления».

В завершение Президент РТ назвал чемпионат мира «великолепной возможностью» устроить презентацию возможностей страны.