Верховный суд РФ заявил о необходимости согласовывать митинги на частной территории

Согласовывать проведение митинга с властями необходимо, даже если он будет организован на частной территории или в закрытом помещении.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Верховный суд РФ пришел к выводу о необходимости согласовывать митинги, которые организуются на частной территории и в закрытых помещениях со свободным доступом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проведение публичного мероприятия <…> на территории (в помещении), находящейся в частной собственности или ином законном владении, <…> со свободным доступом на нее неопределенного круга лиц, не освобождает организатора от подачи уведомления о его проведении», – приводит агентство выдержку из проекта постановления пленума Верховного суда.