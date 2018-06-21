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Татар-информ

21 июня 2018, 18:45

Общество

Маленькие принцессы из Татарстана победили в международном конкурсе

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Фото: предоставлено Президентом рдоо «Маленькие Принцессы Татарстана»

Самая маленькая участница Эмилия Гарипова выиграла главную награду – Гран-при Little Miss Planet 2018.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Маленькие принцессы из Татарстана завоевали высочайшие титулы на международном конкурсе Little Miss and Mister Planet 2018, сообщает пресс-служба детской организации «Маленькие Принцессы Татарстана».

Конкурс в 12-й раз прошел в болгарском городе Созополе. Темой творческого состязания стала экология. Девочки из Татарстана Эмилия Гарипова (5 лет), Дарья Никонова (8 лет) и Самира Сафина (11 лет) представили свои благотворительные проекты.

В конкурсе также участвовали представительницы Болгарии, Южной Африки, Бразилии, Эстонии, Венгрии, Румынии, Грузии, Индии и других стран.

Татарстанские принцессы достойно прошли все этапы конкурса и пригласили всех в гости почувствовать на себе знаменитое татарское гостеприимство.

По итогам конкурса представительницы Татарстана получили высочайшие титулы. Самира Сафина и Дарья Никонова стали Little princess of Planet 2018 – амбассадорами конкурса и защитниками экологии планеты. А самая маленькая участница – Эмилия Гарипова выиграла главную награду, Гран-при Little Miss Planet 2018.

Теперь одной из главных задач «Маленьких Принцесс Татарстана» станет защита окружающей среды и привлечение внимание общественности к проблемам экологии планеты.

 

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