В Татарстане продлили действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения

Действие дифференцированных налоговых ставок продлено на 2019 год.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане продлили действие дифференцированных налоговых ставок на 2019 год для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Сегодня на 39-м заседании Государственного Совета РТ V созыва депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в Закон РТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

В Татарстане по этому налогу установлена ставка в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также строительстве. Для остальных налогоплательщиков ставка снижена с 15 до 10 процентов.

Продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в республике, сохранение количества налогоплательщиков и числа рабочих мест.