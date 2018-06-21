Лауреат «Золотой маски» Нурбек Батулла представил новый взгляд на хореографию

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Нурбек Батулла и его команда вчера в Малом зале Камаловского театра представили перформанс «Метаморфозы». Зал на 160 мест не смог вместить всех желающих, часть зрителей расположилась на ступенях.
«Метамарфозы» — новый взгляд на хореографию. Авторы назвали его «перформансом физического театра».
Девять профессиональных танцовщиков в течение полутора часов выполняли на сцене различные движения современного танца и между движениями вели не обремененные особым смыслом диалоги. В этих диалогах и монологах был взгляд на прошлое, а также повседневные темы. Разговор шел в основном на русском языке. Лишь Нурбек Батулла говорил на татарском и переводил свой текст для остальных артистов на русский.
Участники перформанса — лауреат «Золотой маски» Нурбек Батулла, Мария и Марсель Нуриевы, Лилия и Айрат Багаутдиновы, Анастасия Фаттахова, Анна Коробова, Инна и Марина Белашовы — всего трое мужчин и шесть женщин.
В первой части представления они в одежде с эффектом обнаженного тела ходили по сцене, застеленной целлофаном, имитируя шорох прибрежного камня. Притихший зритель наблюдал за их хождением и ждал продолжения. Наконец, целлофан был завернут и его при помощи сценических механизмов подняли вверх, затем к артистам на этом же устройстве с «неба» спустилась одежда.
Зритель не искал смысла ни в диалогах, ни в движениях, он созерцал технику современного танца. Участники перформанса показали, что можно взаимодействовать не только с партнером, но и с окружением.
Куратор проекта — хореограф Нарендра Патил. Уроженец Индии, ученик Дэвида Замбрано — основателя танцевальных техник Flying Low и Passing Through.
Среди зрителей перформанса «Метаморфозы» были первый заместитель главы исполнительного комитета города Казани Дамир Фаттахов, народный писатель РТ Рабит Батулла, поэтесса Юлдуз Миннуллина, писательница и журналист Радмила Хакова, театральный критик Нияз Игламов.
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