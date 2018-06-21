В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию времен хунну

Сейчас над мумией работают реставраторы археологической экспедиции.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). При изучении расположенного в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС могильника Терезин, относящегося к эпохе хунну, исследователи нашли мумию приблизительно I века до нашей эры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института истории материальной культуры РАН.

В ходе работ, организованных на грант Русского географического общества, был найден каменный ящик, в котором после снятия крышки и была обнаружена мумия.

Как уточнил представитель института, сейчас находка расчищена почти полностью. Рядом с полностью сохранившейся мумией находились утварь и предметы быта.

Скорее всего, уцелели мягкие ткани, кожа и детали одежды погребенного. Сейчас над мумией работают реставраторы археологической экспедиции.

Расположенный в центральной части Тывы могильник Терезин I является ценным памятником эпохи хунну (центральноазиатских предков европейских гуннов). Он находится у самого берега водохранилища и постепенно разрушается из-за его эрозии.