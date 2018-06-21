Силуанов: В 2019 году пенсии увеличат на тысячу рублей

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В 2019 году пенсии будут увеличены на тысячу рублей, заявил в ходе заседания в Госдуме министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое повышение пенсий станет существенным ростом, отметил глава Минфина.
«Это рост выше инфляции, как и поручал Президент в посланиях, в своем указе», — сказал Силуанов. Таким образом, пенсии будут проиндексированы примерно на 7 процентов к уровню 2018 года.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Голикова анонсировала создание новой инфраструктуры для пенсионных накоплений.
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