Силуанов: В 2019 году пенсии увеличат на тысячу рублей

Индексация пенсий составит примерно 7 процентов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В 2019 году пенсии будут увеличены на тысячу рублей, заявил в ходе заседания в Госдуме министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое повышение пенсий станет существенным ростом, отметил глава Минфина.

«Это рост выше инфляции, как и поручал Президент в посланиях, в своем указе», — сказал Силуанов. Таким образом, пенсии будут проиндексированы примерно на 7 процентов к уровню 2018 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Голикова анонсировала создание новой инфраструктуры для пенсионных накоплений.