Стало известно имя победительницы республиканского отборочного тура конкурса «Татар кызы-2018»

Гузель Габдрахманова из Балтасей будет представлять Татарстан в октябре на международном конкурсе.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). В Казани прошел финал республиканского отборочного этапа конкурса «Татар кызы-2018». По его итогам победительницей стала Гузель Габрдрахманова из Балтасинского района РТ.

В республиканском отборочном туре, который прошел в Татарской государственной филармонии, участвовали 11 победительниц районных и зональных туров: Гелюса Зиятдинова (Камское Устье), Гузель Шакирзянова (Сабы), Алсу Гарипова (Арск), Ильсина Тимирова (Актаныш), Алина Файзуллина (Сабы), Ильзира Шарифуллина (Тюлячи), Зухра Шарафутдинова (Апастово), Гузель Габдрахманова (Балтаси), Альбина Фатхриева (Сабы), Гульюзум Шайдуллина (Лаишево), Фанзиля Замлеева (Набережные Челны).

Отборочный тур проводился в пяти номинациях. После презентации девушки соревновались в танцевальном конкурсе. На третьем этапе конкурсантки продемонстрировали свою находчивость, отвечая на вопросы жюри. Далее состоялся выход девушек в спортивных костюмах, затем они исполнили танец с мячом. Пятым испытанием стало домашнее задание. Участницы конкурса рассказали жюри и зрителям о ярких и достойных быть примером представительницах своего района — как исторических личностях, так и современницах.

Таланты и способности конкурсанток оценивало жюри под руководством народной артистки РФ Зили Сунгатуллиной.

В перерывах между конкурсами на сцене выступили известные артисты и коллективы Татарстана — Зарина Вильданова, Рафиль Залялиев и Эльмира Гильфанова, Рафаэль Якупов, дуэт Фарида-Алсу, ансамбль танца «Казань».

Ведущими мероприятия стали артист Альметьевского татарского драматического театра Динар Хуснутдинов и артист Камаловского театра Фанис Зиганшин.

Пока жюри совещалось, конкурсантки устроили дефиле в платьях от салона моды — спонсора конкурса.

Победительницей республиканского отборочного тура «Татар кызы-2018» стала Гузель Габдрахманова из Балтасей.

«Из конкурсов сложнее всего оказалось домашнее задание. Слишком большой выбор — прекрасных, талантливых женщин из нашего района очень много. Приехала с верой в победу. Папа тоже сказал: „Дочка, если едешь — должна стать первой“. Это меня мотивировало», — рассказала Гузель Габдрахманова ИА «Татар-информ».

Победительница республиканского отборочного тура будет представлять Татарстан в финале международного конкурса «Татар кызы-2018», который пройдет 6 октября в «Татнефть-Арене».