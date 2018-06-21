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Фото с места смертельной аварии под Бимой в Лаишевском районе РТ

Татар-информ

21 июня 2018, 19:14

Спорт

Рапиристка из Татарстана взяла «серебро» на чемпионате Европы

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Фото: mdms.tatarstan.ru

Команда из России уступила в финале сборной Италии.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Рапиристка из Татарстана Марта Мартьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию в командных соревнованиях в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

В состав команды также вошли Инна Дериглазова, Светлана Трипапина и Анастасия Иванова.

Россиянки уступили сборной Италии, одержавшей победу с преимуществом в один укол.

Состязания проходят в сербском городе Нови-Сад 16 — 22 июня. 

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