Рапиристка из Татарстана взяла «серебро» на чемпионате Европы

Команда из России уступила в финале сборной Италии.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Рапиристка из Татарстана Марта Мартьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по фехтованию в командных соревнованиях в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

В состав команды также вошли Инна Дериглазова, Светлана Трипапина и Анастасия Иванова.

Россиянки уступили сборной Италии, одержавшей победу с преимуществом в один укол.

Состязания проходят в сербском городе Нови-Сад 16 — 22 июня.