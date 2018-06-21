Нацмузей РТ присоединился к акции «Свеча памяти»

Участники клуба «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 22 июня в 11.30 присоединится к Международной мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

В этот день участники клубов «Простор» и «Лилия» подготовили литературно-музыкальную программу, посвященную жизни, творчеству и подвигу поэта-героя Мусы Джалиля.

Ветераны войны и тыла расскажут гостям музея о тяжелых военных днях. Также в рамках вечера прозвучат известные композиции о войне «Темная ночь», «В землянке» и другие.