Дитрих: Рост цен на бензин не повлиял на транспортную работу ЧМ-2018

В Минтрансе России не ожидают сложностей или сбоев с транспортной организацией мундиаля в связи с ростом цен на нефтепродукты.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Рост цен на бензин никак не повлиял на работу транспорта в период ЧМ-2018. Об этом на брифинге в формате видеоконференции сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Правительство рассматривало этот вопрос, мы считаем, что на сегодняшний момент цены на горюче-смазочные материалы, на авиационный керосин стабилизировались. В дальнейшем не предполагаем на период проведения чемпионата сбоев или сложных ситуаций в связи с этим», – подчеркнул министр.