Названы причины разделения Министерства по делам молодежи и спорту РТ

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Причину разделения Министерства по делам молодежи и спорту РТ на две самостоятельные структуры назвала сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
«Потребность разделения министерства по этим двум направлениям вызвана тем, что в Казани в последние годы проводится очень большое количество мероприятий спортивного толка. И в Минспорта очень небольшая группа людей работала на молодежную политику», – сообщила Галимова.
Заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ подчеркнула: «Молодежная политика ставится Президентом России в качестве одной из приоритетных в развитии в нашей страны. Потребовалась отдельная структура, которая занималась бы именно этими вопросами».
На один из самых интригующих вопросов – кто именно возглавит новые министерства – пока ответа нет. Но он появится в самое ближайшее время, уверена Галимова: «К завтрашнему дню ожидаем указ Президента Татарстана о назначении министров. Это будет назначение в двух министерствах одновременно».
Она также добавила, что согласование с Государственным Советом республики требуется только на этапе внесения изменений в структуру Правительства РТ, а вот при назначении руководителей министерств она не нужна.
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