Названы причины разделения Министерства по делам молодежи и спорту РТ

Имена глав новых ведомств – Министерства спорта и Министерства по делам молодежи – будут названы завтра, 22 июня.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Причину разделения Министерства по делам молодежи и спорту РТ на две самостоятельные структуры назвала сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Потребность разделения министерства по этим двум направлениям вызвана тем, что в Казани в последние годы проводится очень большое количество мероприятий спортивного толка. И в Минспорта очень небольшая группа людей работала на молодежную политику», – сообщила Галимова.

Заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ подчеркнула: «Молодежная политика ставится Президентом России в качестве одной из приоритетных в развитии в нашей страны. Потребовалась отдельная структура, которая занималась бы именно этими вопросами».

На один из самых интригующих вопросов – кто именно возглавит новые министерства – пока ответа нет. Но он появится в самое ближайшее время, уверена Галимова: «К завтрашнему дню ожидаем указ Президента Татарстана о назначении министров. Это будет назначение в двух министерствах одновременно».

Она также добавила, что согласование с Государственным Советом республики требуется только на этапе внесения изменений в структуру Правительства РТ, а вот при назначении руководителей министерств она не нужна.

