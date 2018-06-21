ДТП произошло сегодня утром напротив дома №8 по проспекту Шаумяна.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Петербурге внедорожник упал в реку Охту, сообщает Росбалт.

Авария произошла сегодня утром возле дома №8 на проспекте Шаумяна. По предварительным данным, автомобиль «Рено Дастер» наехал на открытый люк, после чего его сильно подкинуло и он, пробив ограждение, упал в реку.

Водитель сумел выбраться из машины самостоятельно. Его спас проходивший мимо катер. Автомобиль утонул.



