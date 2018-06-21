Доходы и расходы бюджета РТ на 2018 год увеличены на 15,7 млрд рублей

Доходы бюджета составят 225 млрд рублей, расходы – 243,7 млрд рублей, дефицит – 18,7 млрд рублей.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Доходы и расходы бюджета на 2018 год увеличены на 15,7 млрд рублей. Сегодня на 39-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали законопроект, касающийся внесения изменений в Закон РТ «О бюджете РТ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

С учетом изменений доходы бюджета РТ на 2018 год составят 225 млрд рублей, расходы – 243,7 млрд рублей, дефицит – 18,7 млрд рублей. «Дефицит бюджета не меняется, так как мы доходы и расходы изменяем на одну сумму – 15,7 млрд рублей», – уточнил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Он отметил, что законопроектом предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Татарстана на 12,7 млрд рублей.

«Предложение по увеличению доходной части основывается на фактическом исполнении бюджета республики за пять месяцев 2018 года и прогнозам крупных компаний до конца текущего года», – пояснил министр.

По его словам, налог на прибыль возрастает на 6 млрд рублей. «Это обусловлено приростом налогов преимущественно от нефтедобывающих компаний», – заметил докладчик.

Расходную часть бюджета РТ на текущий год предложено увеличить по таким направлениям, как капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерная структура дорог, проведение социально значимых культурных и спортивных мероприятий, создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях и другим.