Доходы и расходы бюджета РТ на 2018 год увеличены на 15,7 млрд рублей

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Доходы и расходы бюджета на 2018 год увеличены на 15,7 млрд рублей. Сегодня на 39-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали законопроект, касающийся внесения изменений в Закон РТ «О бюджете РТ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
С учетом изменений доходы бюджета РТ на 2018 год составят 225 млрд рублей, расходы – 243,7 млрд рублей, дефицит – 18,7 млрд рублей. «Дефицит бюджета не меняется, так как мы доходы и расходы изменяем на одну сумму – 15,7 млрд рублей», – уточнил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.
Он отметил, что законопроектом предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Татарстана на 12,7 млрд рублей.
«Предложение по увеличению доходной части основывается на фактическом исполнении бюджета республики за пять месяцев 2018 года и прогнозам крупных компаний до конца текущего года», – пояснил министр.
По его словам, налог на прибыль возрастает на 6 млрд рублей. «Это обусловлено приростом налогов преимущественно от нефтедобывающих компаний», – заметил докладчик.
Расходную часть бюджета РТ на текущий год предложено увеличить по таким направлениям, как капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерная структура дорог, проведение социально значимых культурных и спортивных мероприятий, создание дополнительных мест для детей от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях и другим.
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