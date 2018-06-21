В Кремле подтвердили визит советника Трампа в Россию

Кремль не может уточнить подробности поездки Болтона в РФ.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Советник Президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию с визитом. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал Песков.

Кремль не может уточнить подробности визита Болтона, отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Болтон может посетить Москву для подготовки переговоров Президентов США и России.