Минтранс РФ призвал фанатов ЧМ-2018 аннулировать билеты на бесплатные поезда в случае отмены поездки

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Минтранс России призвал фанатов ЧМ-2018 аннулировать билеты на бесплатные поезда в случае отмены поездки. Об этом на брифинге в формате видеоконференции сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
«Если вы забронировали места в бесплатном поезде, но по каким-то причинам не сможете отправиться в путешествие, пожалуйста, зайдите на сайт tickets.transport2018.com и оформите возврат билета. Тогда место достанется пассажирам из листа ожидания, который формируется на том же интернет-ресурсе или по телефонам горячей линии Транспортной дирекции-2018», — сказал Дитрих.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже более 15 тыс. человек из листа ожидания получили свои билеты на бесплатный поезд.
Ранее сообщалось, что бесплатными билетами на поезда между городами ЧМ-2018 воспользовались почти 100 тыс. человек.
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