Госансамбль песни и танца РТ выступил перед медработниками Актанышского района

Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Государственный ансамбль песни и танца Татарстана выступил в Актанышском районе на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На сцене районного Дворца культуры имени Альфии Авзаловой коллектив поздравил медработников концертными номерами.

Также перед медицинскими работниками с поздравительным словом выступил руководитель исполкома муниципалитета Энгель Фаттахов. Он поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд и профессионализм, пожелал успехов в работе и крепкого здоровья.

Главный врач Актанышской центральной районной больницы Айдар Хаев вручил лучшим специалистам почетные грамоты.