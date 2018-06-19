27 июня в Казани ждут Герхарда Шредера

Экс-канцлер ФРГ приедет в Татарстан на игру сборной Германии с командой Южной Кореи.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). На матч чемпионата мира по футболу между командами Южной Кореи и Германии, который состоится в Казани 27 июня, ожидается приезд экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства сообщила замруководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Он известен как ярый футбольный болельщик, и сам с детства играет в футбол. Регулярно посещает матчи сборной на чемпионатах мира», – поделилась официальный представитель Казанского Кремля.

Она также сообщила, что запланирована встреча Герхарда Шредера с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, но пока не смогла уточнить, где именно и в какой форме состоится беседа.

Чемпионат мира по футболу стал не только крупнейшим спортивным событием, но еще и эффективной деловой площадкой, позволяющей активизировать многие политические, экономические, культурные и социальные направления взаимодействия между странами и регионами. Лидер Татарстана эти возможности мундиаля активно использует, отметила Лилия Галимова.

«Сейчас в Казани сыграны только два из четырех матчей. Казань, Татарстан – на слуху у всего мира. Будет еще много визитов и много встреч», – сообщила она.

Кто именно планирует посетить столицу Татарстана в ближайшее время, сказать Галимова пока затруднилась. «Желающих посетить Казань очень много. Мы можем говорить только о тех персонах, которые официально подтвердили свой приезд», – подчеркнула Галимова.

