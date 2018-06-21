Китайские футбольные фанаты перепутали Вологду с Волгоградом

Сотрудники вокзала в Волгограде спустя 2,5 часа поисков нашли нужный билет и отправили фаната поездом в Вологду.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Китайские футбольные фанаты на ЧМ-2018 в России перепутали Вологду с Волгоградом, рассказал на брифинге в формате видеоконференции министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд (в расписании ж/д вокзала — прим. Т-и). Было начало первого часа ночи, в 01.30 отправление. Посмотрели внимательно на билет, выяснилось, что он должен был ехать из Вологды, а находился в Волгограде», — сказал министр.

На эту ошибку ему указали, оперативно решили вопрос, билет через 2,5 часа нашли и отправили болельщика поездом, продолжил Дитрих.

«Следом за ним подошли две дамы из Китая с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград на расстоянии 1000 км друг от друга, но болельщикам это не всегда можно понять самим», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что в 11 городах-организаторах на 21 ж/д вокзале, задействованном в бесплатной перевозке болельщиков, работают 960 сотрудников Транспортной дирекции-2018. Они говорят на русском, английском, французском, немецком и испанском языках и помогают болельщикам на местах.

«Все сотрудники прошли специальное обучение перед выходом на работу. В программе курса было в том числе и изучение национальных особенностей различных культур. Это необходимо, чтобы почувствовать и понять, как общаться с представителями многочисленных стран», — отметил Евгений Дитрих.