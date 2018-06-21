Национальный банк Ирана планирует открыть филиал в Казани

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Фото: parstoday.com, Яков Абрамов
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Филиал национального банка Ирана – «Банк Мели Иран» может появиться в Казани. Обсуждение этого вопроса сегодня станет одной из тем встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством банка и Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Медхи Санаи.
Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Предполагается обсуждение вопроса с генеральным директором банка об открытии его филиала в городе Казани. В рамках встречи, в частности, будет обсуждаться то, как этот банк, с точки зрения своих инвестиций, сможет участвовать в совместных проектах Татарстана и Ирана», – пояснила официальный представитель Казанского Кремля.
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