Рекомендуем
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани будут судить «парочку», похитившую у банка 6 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
С 2012 по 2013 годы 47-летний работник банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с 27-летней сообщницей, работавшей в этом же финансовом учреждении, заключали кредитные договоры на «сомнительных» клиентов. Злоумышленники предоставляли в банк документы с заведомо ложными данными о месте работы и доходах «заемщиков».
Всего банковских «аферистов» подозревают в 33 эпизодах мошенничества. Ущерб, причиненный банку, составил 6 млн рублей.
К тому же, в 2016 году мужчина через подставных лиц и по подложным документам снял запрет на регистрацию со своего внедорожника «Тойта Хайлендер», который был под арестом в рамках уголовного дела.
С 2014 года злоумышленники были в розыске. Поймать их удалось лишь спустя три года.
Свою вину девушка признала полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ее старший подельник с совершенном преступлении сознался лишь частично и был помещен на время следствия под стражу.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Следующая новость
Принятое Госдумой постановление дает возможность серьезно скорректировать инициативу об ограничении изучения родных языков.
Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.
Президент Татарстана счел ЧМ-2018 «великолепной возможностью» для презентации возможностей страны.
На сегодняшний день уже более 15 тыс. человек из листа ожидания получили свои билеты на бесплатный поезд.
ДТП произошло сегодня утром напротив дома №8 по проспекту Шаумяна.
В Минтрансе России не ожидают сложностей или сбоев с транспортной организацией мундиаля в связи с ростом цен на нефтепродукты.
Имена глав новых ведомств – Министерства спорта и Министерства по делам молодежи – будут названы завтра, 22 июня.
Стоимость кубометра газа вырастет на девять копеек.
Доходы бюджета составят 225 млрд рублей, расходы – 243,7 млрд рублей, дефицит – 18,7 млрд рублей.
Футбольный фанат не смог справиться с обуреваемыми его эмоциями.
Сотрудники вокзала в Волгограде спустя 2,5 часа поисков нашли нужный билет и отправили фаната поездом в Вологду.
Экс-канцлер ФРГ приедет в Татарстан на игру сборной Германии с командой Южной Кореи.
47-летний мужчина с сообщницей заключали кредитные договоры на «неблагонадежных» клиентов.
На встрече Президента Татарстана с руководством «Банка Мели Иран» состоится обсуждение расширения инвестиционного взаимодействия.
Участки, которые войдут в состав Казани, относятся к землям промышленности.
Тихона Апокалипсиса и троих его подельников суд оставил под стражей, еще одному продлили домашний арест.
Продлевается действие пониженного налога на имущество для технопарков, научно-исследовательских предприятий, садоводческих товариществ.
Вечером Хисако Такамадо будет наблюдать за тренировкой сборной Японии.
Будущих военных с праздником поздравил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
Ближайшие восемь месяцев 46-летний мужчина проведет на исправительных работах.
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения