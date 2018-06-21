47-летний мужчина с сообщницей заключали кредитные договоры на «неблагонадежных» клиентов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани будут судить «парочку», похитившую у банка 6 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С 2012 по 2013 годы 47-летний работник банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с 27-летней сообщницей, работавшей в этом же финансовом учреждении, заключали кредитные договоры на «сомнительных» клиентов. Злоумышленники предоставляли в банк документы с заведомо ложными данными о месте работы и доходах «заемщиков».

Всего банковских «аферистов» подозревают в 33 эпизодах мошенничества. Ущерб, причиненный банку, составил 6 млн рублей.

К тому же, в 2016 году мужчина через подставных лиц и по подложным документам снял запрет на регистрацию со своего внедорожника «Тойта Хайлендер», который был под арестом в рамках уголовного дела.

С 2014 года злоумышленники были в розыске. Поймать их удалось лишь спустя три года.

Свою вину девушка признала полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ее старший подельник с совершенном преступлении сознался лишь частично и был помещен на время следствия под стражу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

