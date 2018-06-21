Глава «Роснефти» назвал три основные причины роста цен на бензин

По мнению Игоря Сечина, удорожание бензина связано с экономическими процессами внутри страны.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Глава «Роснефти» Игорь Сечин во время своего выступления на годовом общем собрании акционеров компании назвал три основные причины роста цен на бензин. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сечина, одна из причин кроется в девальвации рубля.

«Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — приводит агентство слова Игоря Сечина.

Вторая причина связана с ростом мировых цен на нефть, которые, по данным главы «Роснефти», с конца прошлого года поднялись примерно на 25 процентов.

Кроме того, по мнению Сечина, третья причина – непривлекательность переработки нефти в стране и рост затрат нефтяных компаний, которые в том числе несут расходы по сдерживанию цен.

«Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — отметил Игорь Сечин.