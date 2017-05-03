Земли Кощаковского поселения присоединят к Казани для строительства кладбища

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Фото: архив/Салават Камалетдинов, tatarstan.ru
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участки Кощаковского сельского поселения в Пестречинском районе, которые имеют категорию земель промышленности, присоединят к Казани. На них запланировано строительство погребального комплекса. Такое решение приняли сегодня депутаты на 39-м заседании Госсовета РТ.
По вопросу об изменении границ Кощаковского сельского поселения, Пестречинского района и Казани были проведены публичные слушания, рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
По результатам обсуждения жители муниципальных образований поддержали инициативу об изменении границ.
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