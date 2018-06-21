Японская принцесса в Казани посетит Казанский Кремль и прогуляется по улице Баумана

Вечером Хисако Такамадо будет наблюдать за тренировкой сборной Японии.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Программа пребывания в Казани представителя императорской семьи Японии — принцессы Хисако Такамадо расширена. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«2018 год объявлен перекрестным годом России в Японии и Японии в России. Представители императорской семьи были в нашей стране чуть более 100 лет назад. Это очень символический визит», — подчеркнула Галимова.

Принцесса прибыла в столицу Татарстана накануне — около шести часов вечера. Как отметила заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ, Хисако Такамадо находится в прекрасном расположении духа. Причина — победа, одержанная сборной Японии 19 числа в Саранске над командой Колумбии. Игра там завершилась со счетом 2:1.

К настоящему моменту почетный председатель Федерации футбола Японии уже успела побывать в Нацмузее Татарстана, где ознакомилась с историей татарского народа. Чуть позже она осмотрит Казанский Кремль. «Она изъявила желание посетить мечеть Кул-Шариф. Также у нее будет возможность увидеть весь комплекс, вошедший в список наследия ЮНЕСКО», — сообщила Галимова.

Тренировочную базу сборной Японии — базу ФК «Рубин» принцесса сегодня посетит дважды. Сначала она ознакомится с условиями тренировки команды. А вечером она будет иметь возможность пообщаться с игроками и наблюдать за самой тренировкой.

В промежутке между этими двумя посещениями Хисако Такамадо ожидает обзорная экскурсия по Казани. «Предполагается несколько остановок. Ее провезут по самым интересным местам тысячелетней столицы. Ее высочество изъявила желание остановиться возле какого-нибудь сувенирного магазина, чтобы купить и увезти с собой сувениры из Казани», — поделилась Лилия Галимова планами принцессы.

Хисако Такамадо также планирует пройтись по главной пешеходной улице столицы Татарстана — Баумана. Там ее можно будет увидеть во второй половине дня.