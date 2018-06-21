Ближайшие восемь месяцев 46-летний мужчина проведет на исправительных работах.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане осудили отца, который на три дня оставил маленьких детей зимой в доме без отопления, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце февраля 2018 года 46-летний татарстанец уехал в Казань и оставил троих маленьких детей дома одних. За это время в доме отключили отопление. Старший из малышей позвонил папе и сообщил о ЧП. Но нерадивый родитель не спешил вернуться домой.

Мужчина свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. К тому же с горе-отца будет удерживаться 10 процентов зарплаты в доход государства.