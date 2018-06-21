В Татарстане сохранят налоговые льготы для отдельных организаций

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Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане продлят действие пониженной налоговой ставки отдельным организациям до 1 января 2022 года. Соответствующие изменения в Закон РТ «О налоге на имущество организаций» поддержали сегодня депутаты на 39-м заседании Госсовета РТ.
Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин уточнил, что законопроект направлен на продление действия налоговых преференций по налогу на имущество организаций отдельным категориям налогоплательщиков.
В частности, до 1 января 2020 года предлагается продлить действие пониженных ставок организациям, производящим полиальфаолефины и на их основе синтетические, полусинтетические моторные масла. Для этой категории установлена пониженная налоговая ставка в размере 0,1 процента.
Кроме того, действие пониженных ставок продлевается технопаркам (индустриальным паркам), инновационно-технологическим центрам. Для них установлена ставка в 0,1 процента до 2018 года, в этом году – 0,5 процента.
Следующие организации – научно-исследовательские, конструкторские учреждения, опытные и опытно-экспериментальные предприятия. Установленная пониженная ставка – 1,1 процента.
Также предлагается продлить действие пониженной налоговой ставки в размере 0,1 процента в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта.
Законопроектом предусмотрено продление льготы садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Эта льгота носит социальный характер и направлена на поддержку социально незащищенной группы населения.
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