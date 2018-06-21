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Фото: Александр Елисеев
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). 70-й выпуск Казанского суворовского училища в полном составе подал рапорты в военные вузы — 52 будущих военных с праздником поздравил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
«Вы пронесёте через всю жизнь гордое звание „суворовец“. Ваши преподаватели вложили в вас самые лучшие качества. Вы получили не только достойное обучение, но и физическое воспитание и, самое главное, нравственное воспитание. Ваши преподаватели помогли вам освоить нелегкую науку побеждать», — сказал Александр Лапин.
Семь выпускников получили медали «За особые успехи в учении». Начальник училища – генерал-майор Валерий Миронченко отметил, что готов лично поручиться за каждого выпускника.
«Наши воспитанники заняли первое место в прошедшем учебном году на всеармейской олимпиаде по физике и третье место по математике. По итогам спартакиады среди суворовцев и кадетов мы заняли первое место. 22 выпускника становились победителями школьных олимпиад регионального и всероссийского уровней», — подчеркнул Валерий Миронченко.
Генерал-майор также отметил, что весь секрет в преподавательском составе, который воспитывал в том числе и действующих полководцев, получивших высокие звания.
Суворовец-выпускник Александр Гейденрейх в училище с пятого класса. За 7 лет учёбы он успел найти новых друзей и воспитать в себе дисциплинированность. Сейчас Александр планирует поступать в Казанское танковое училище, хотя изначально не хотел идти в суворовское училище и был отправлен на учебу родителями.
«По началу было тяжело — плакал, звонил бабушке и просил меня забрать. Но главное — пересилить себя. Здесь отличное воспитание дисциплины, физическая подготовка. Хорошо кормят. Сейчас у меня на душе чувство радости, что я завершил этот путь», — поделился Александр Гейденрейх.
Сейчас на территории училища полным ходом идёт строительство ледового дворца и новой казармы на 600 воспитанников. В учебном корпусе, где раньше также располагались жилые комнаты, суворовцы жили по взводам — по 15 человек в большой комнате. В новом же общежитии комнаты рассчитаны на 4 человека, и у каждой есть свой санузел. Некоторые «квартиры» двухкомнатные, другие — однокомнатные.
«Училище не только дало вам образование, но и воспитало из вас патриотов и достойных граждан общества. Для руководства республики очень важно знать, как живет училище. И руководство республики всегда будет помогать училищу. Вы сегодня — наша гордость. На вас полагается в том числе и высшее военное руководство», — отметил, обращаясь к выпускникам, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.
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