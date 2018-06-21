Завод «РТ-Инвест» будет перерабатывать золу с МСЗ в Казани

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Компания «РТ-Инвест» построит в Казани предприятие по переработке золы с мусоросжигательного завода (МСЗ), который также построят в столице РТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Андрея Шипелова.
«В Казани с учетом того, что на мусоросжигательном заводе будет уничтожаться 550 тысяч тонн отходов в год, мы построим предприятие по переработке золы на 50 тысяч тонн», — приводит агентство слова Шипелова.
По его словам, в ходе сжигания мусора облазуются зола третьего класса опасности и шлак пятого класса (почти безопасный). Их количество можно свести к минимуму, если тщательно сортировать отходы.
Шипелов отметил, что шлак можно сразу применить для отсыпки дорог, а золу надо обезвредить. После этого она станет безопасным и дешевым строительным сырьем, который может заместить собой цемент. Впоследствии из него можно делать блоки, бордюры, плитку.
Подобное предприятие по переработке золы мощностью в 300 тысяч тонн появится в Московской области к 2021 году, объем инвестиций составит 10 млн евро.
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