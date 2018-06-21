В Набережных Челнах появится площадка за 11 млн рублей

Площадка стала пилотным проектом для Автограда.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В четвертом комплексе нового города Набережных Челнов появится площадка за 11 млн рублей, пишет газета «Челнинские известия».

Площадка стала пилотным проектом для Автограда. Благоустройство нового объекта активно обсуждали в прошлом году, в слушаниях приняли участие и местные жители.

В четвертом комплексе не было детских площадок со дня основания, однако детей здесь проживает очень много, рядом находятся два детсада. Несколько жильцов также попросили обустроить место для выгула собак.



Чтобы учесть интересы каждого, площадку поделили на несколько зон: игровую, спортивную, для проведения мероприятий и праздников, для маленьких детей, для отдыха пожилых людей. Также решили выделить небольшую зону для выгула собак.

На сегодняшний день ведутся земляные работы – строители укладывают брусчатку, проводят электричество. Благоустройство территории должны завершить в августе.



В связи с благоустройством площадки в самом комплексе также расширили проезды, увеличили количество парковочных мест, обновили тротуары.