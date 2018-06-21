Ãëàâíîå
Àïîêàëèïñèñó â Êàçàíè ïðîäëèëè àðåñò

Òàòàð-èíôîðì

21 èþíÿ 2018, 12:02

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èãíàñèî Èáàíüåñ îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Èñïàíèåé

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: president.tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Èñïàíèè â Ðîññèè.

(Êàçàíü, 21 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Êîðîëåâñòâà Èñïàíèÿ â Ðîññèè Èãíàñèî Èáàíüåñîì â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð§Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÑ‚Ð²Ð° Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð³Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾ Ð˜Ð±Ð°Ð½ÑŒÐµÑÐ¾Ð¼

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë Èáàíüåñà ñ ïîáåäîé ñáîðíîé Èñïàíèè â ìàò÷å ìóíäèàëÿ ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà, êîòîðûé ïðîøåë â ñðåäó, 20 èþíÿ, íà ñòàäèîíå «Êàçàíü Àðåíà». Êàê îòìåòèë èñïàíñêèé ïîñîë, ìàò÷è ÷åìïèîíàòà õîðîøî îðãàíèçîâàíû â Êàçàíè, è äëÿ åãî íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé áûëî ÷åñòüþ èãðàòü â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

Ñòîðîíû îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Èñïàíèè â ñôåðàõ òóðèçìà, êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè, Òàòàðñòàí óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ êîðîëåâñòâîì.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð§Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÑ‚Ð²Ð° Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð³Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾ Ð˜Ð±Ð°Ð½ÑŒÐµÑÐ¾Ð¼

«Ñåãîäíÿ âàæíî ñîõðàíèòü ïîçèòèâíûå îòíîøåíèÿ», — îòìåòèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.

Â ïîñîëüñòâå Èñïàíèè â Ðîññèè ïîíèìàþò âàæíîñòü èçó÷åíèÿ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ïîä÷åðêíóë Èãíàñèî Èáàíüåñ. «Çíàêîìñòâî ñ ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè — äëÿ íàñ ýòî âàæíûé âîïðîñ», — çàêëþ÷èë ïîñîë.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð§Ñ€ÐµÐ·Ð²Ñ‹Ñ‡Ð°Ð¹Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼ ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ ÐšÐ¾Ñ€Ð¾Ð»ÐµÐ²ÑÑ‚Ð²Ð° Ð˜ÑÐ¿Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð³Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð³Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¾ Ð˜Ð±Ð°Ð½ÑŒÐµÑÐ¾Ð¼

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðèíöåññà ßïîíèè Õèñàêî Òàêàìàäî ïðèáûëà â Êàçàíü
Íîâîñòè äíÿ
12:31
Àïîêàëèïñèñó â Êàçàíè ïðîäëèëè àðåñò

Òèõîíà Àïîêàëèïñèñà è òðîèõ åãî ïîäåëüíèêîâ ñóä îñòàâèë ïîä ñòðàæåé, åùå îäíîìó ïðîäëèëè äîìàøíèé àðåñò.

12:30
Â Òàòàðñòàíå ñîõðàíÿò íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ îòäåëüíûõ îðãàíèçàöèé

Ïðîäëåâàåòñÿ äåéñòâèå ïîíèæåííîãî íàëîãà íà èìóùåñòâî äëÿ òåõíîïàðêîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

12:20
ßïîíñêàÿ ïðèíöåññà â Êàçàíè ïîñåòèò Êàçàíñêèé Êðåìëü è ïðîãóëÿåòñÿ ïî óëèöå Áàóìàíà

Âå÷åðîì Õèñàêî Òàêàìàäî áóäåò íàáëþäàòü çà òðåíèðîâêîé ñáîðíîé ßïîíèè.

12:16
70-é âûïóñê Êàçàíñêîãî Ñóâîðîâñêîãî ó÷èëèùà â ïîëíîì ñîñòàâå ïîäàë ðàïîðòû â âîåííûå âóçû

Áóäóùèõ âîåííûõ ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèë êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Ëàïèí.

12:11
Â Òàòàðñòàíå îñóäèëè îòöà, êîòîðûé íà òðè äíÿ îñòàâèë ìàëåíüêèõ äåòåé çèìîé â äîìå áåç îòîïëåíèÿ

Áëèæàéøèå âîñåìü ìåñÿöåâ 46-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðîâåäåò íà èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîòàõ.

12:10
Áåñïëàòíûìè áèëåòàìè íà ïîåçäà ìåæäó ãîðîäàìè ×Ì-2018 âîñïîëüçîâàëèñü ïî÷òè 100 òûñ. ÷åëîâåê

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàáðîíèðîâàíî ïîðÿäêà 90 ïðîöåíòîâ ìåñò íà ïîåçäà íà ìàò÷è ãðóïïîâîãî ýòàïà è 68 ïðîöåíòîâ ìåñò íà ïîåçäà íà ìàò÷è ïëåé-îôô.

12:02
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èãíàñèî Èáàíüåñ îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Èñïàíèåé

Ïðåçèäåíò ÐÒ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Èñïàíèè â Ðîññèè.

11:55
Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðàçáèëàñü ñåìüÿ èç Òàòàðñòàíà

Ìàññîâîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå â Âîëüñêîì ðàéîíå.

11:48
Ðóñòàì Íèãìàòóëëèí íàçâàë óñëîâèÿ ïîáåäû íàä íàðêîóãðîçîé

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ ïðèçâàë âëàñòè, îáùåñòâåííèêîâ è äåÿòåëåé êóëüòóðû ñïëîòèòüñÿ, ÷òîáû ïðèîñòàíîâèòü ðîñò íàðêîìàíèè.

11:34
Âîçäóøíûé òðàíñïîðò ñòàë ñàìûì ïîïóëÿðíûì ó áîëåëüùèêîâ ×Ì-2018

Ïî ïðîãíîçàì Ìèíòðàíñà, áîëåå 4 ìëí ÷åëîâåê âîñïîëüçóþòñÿ âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì íà ïåðèîä ×Ì-2018 â Ðîññèè.

11:20
Â Êàçàíè ïðîéäåò ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè «Ïëîùàäü Ñâîáîäû»

Ñîçäàòåëÿìè ïðîåêòà âûñòóïèëè ìîëîäûå êàçàíñêèå õîðåîãðàôû.

11:19
Ôóòáîëüíûå áîëåëüùèêè èç Èðàíà â Êàçàíè æèâóò â ïàëàòêàõ íà êðûøå àâòî

Ëàéôõàê îò èíîñòðàííûõ ôàíàòîâ, êîòîðûå óìåþò è âåñåëèòüñÿ, è ýêîíîìèòü.

11:10
Ãîññîâåò ÐÒ óòâåðäèë äâóõ íîâûõ ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

Â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÒ âîøëè ßíà Ñèðþêîâà è Ðèíàò Þñóïîâ.

11:06
Â Êàçàíè îòðåìîíòèðîâàëè äîðîãè íà 11 óëèöàõ

Ðàáîòû ïî ïðîåêòó «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè» âûïîëíåíû íà 59 ïðîöåíòîâ.

10:52
Â Ñåòè ïîÿâèëñÿ ïåðâûé çà 35 ëåò ñíèìîê âîññîåäèíèâøåéñÿ ãðóïïû ÀÂÂÀ
10:50
Äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÒ ïîääåðæàëè ðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó

Ìèíìîëñïîðòà ÐÒ áóäåò ïðåîáðàçîâàíî â äâå ñòðóêòóðû – Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè è Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà.

10:45
Ïðîïàâøóþ â Áðàòñêå äåâÿòèëåòíþþ äåâî÷êó íàøëè óáèòîé
10:38
Ñòàëè èçâåñòíû íàçâàíèÿ íîâûõ ñòàíöèé ìåòðî â Êàçàíè

Â ïîñòàíîâëåíèè èñïîëêîìà ãîðîäà óêàçûâàþòñÿ íàçâàíèÿ ÷åòûðåõ ñòàíöèé âòîðîé ëèíèè êàçàíñêîãî ìåòðî.

10:24
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ âûáðàëè êðàñàâèöó Ñàáàíòóÿ

Ïîáåäó ïðèñóäèëè àêòðèñå Òàòàðñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Ãóëèíå Ìèíãàçîâîé.

10:11
Â Õàáàðîâñêîì êðàå âî âðåìÿ ñïëàâà ïî ðåêå Àìãóíü ïîãèáëà äåâóøêà
10:10
Ïðåäïðèÿòèå â ×èñòîïîëå ïîãàñèëî äîëãè ïî çàðïëàòå íà ñóììó áîëåå 800 òûñ. ðóáëåé

Áûëè âûïëà÷åíû äîëãè ïåðåä 87 ðàáîòíèêàìè.

09:54
Ìåäâåäåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî ïåíñèîííîé ðåôîðìå
09:40
Ïîñîëüñòâî ÐÔ â Êîëóìáèè ïðîêîììåíòèðîâàëî ñìåðòü ðîññèéñêîãî øîóìåíà
09:39
Ïîÿâèëîñü âèäåî ñìåðòåëüíîé àâàðèè íà Êóòóçîâñêîì ïðîñïåêòå â Ìîñêâå
09:25
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î âîçìîæíûõ ðèñêàõ íà çàðóáåæíîì îòäûõå è êà÷åñòâå òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

Ñîáûòèÿ

21 èþíÿÊàê âûáèðàòü îíëàéí-êàññó: ñìàðò-òåðìèíàëû ïðîòèâ «àâòîíîìîê»

20 èþíÿ«Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå?»: êàê â Êàçàíè ïðèñòàâû ðàííèì óòðîì íàâåùàþò äîëæíèêîâ

20 èþíÿÂàñèëèé Ëàíîâîé: î ðàçëóêå ñ Óêðàèíîé è ÷åé ïîðòðåò îí ïîäíèìàåò â «Áåññìåðòíîì ïîëêó»

20 èþíÿÂîñåìü ìèôîâ îá îêàçàíèè ïåðâîé ïîìîùè: êàçàíñêèå ñïàñàòåëè î ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îøèáêàõ

19 èþíÿÏðîêëÿòüå ÷åìïèîíîâ ìèðà, ïåðåñòðåëêà åâðîïåéñêèõ ñîñåäåé è êðóïíàÿ ïîáåäà ñáîðíîé Ðîññèè: èòîãè ïåðâîãî òóðà ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó

19 èþíÿÑòðàñòè â Èðàíå: îêîëî 15 òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ îòïðàâÿòñÿ â Êàçàíü

19 èþíÿ«Ðóáèí» âûøåë èç îòïóñêà: íîâàÿ æèçíü áåç èçëèøåñòâ