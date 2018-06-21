Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èãíàñèî Èáàíüåñ îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Èñïàíèåé

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: president.tatarstan.ru
(Êàçàíü, 21 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Êîðîëåâñòâà Èñïàíèÿ â Ðîññèè Èãíàñèî Èáàíüåñîì â Äîìå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîçäðàâèë Èáàíüåñà ñ ïîáåäîé ñáîðíîé Èñïàíèè â ìàò÷å ìóíäèàëÿ ïðîòèâ êîìàíäû Èðàíà, êîòîðûé ïðîøåë â ñðåäó, 20 èþíÿ, íà ñòàäèîíå «Êàçàíü Àðåíà». Êàê îòìåòèë èñïàíñêèé ïîñîë, ìàò÷è ÷åìïèîíàòà õîðîøî îðãàíèçîâàíû â Êàçàíè, è äëÿ åãî íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé áûëî ÷åñòüþ èãðàòü â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.
Ñòîðîíû îáñóäèëè ñîòðóäíè÷åñòâî Òàòàðñòàíà è Èñïàíèè â ñôåðàõ òóðèçìà, êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè, Òàòàðñòàí óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóäíè÷åñòâó ñ êîðîëåâñòâîì.
«Ñåãîäíÿ âàæíî ñîõðàíèòü ïîçèòèâíûå îòíîøåíèÿ», — îòìåòèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Â ïîñîëüñòâå Èñïàíèè â Ðîññèè ïîíèìàþò âàæíîñòü èçó÷åíèÿ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ïîä÷åðêíóë Èãíàñèî Èáàíüåñ. «Çíàêîìñòâî ñ ðîññèéñêèìè ðåãèîíàìè — äëÿ íàñ ýòî âàæíûé âîïðîñ», — çàêëþ÷èë ïîñîë.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Òèõîíà Àïîêàëèïñèñà è òðîèõ åãî ïîäåëüíèêîâ ñóä îñòàâèë ïîä ñòðàæåé, åùå îäíîìó ïðîäëèëè äîìàøíèé àðåñò.
Ïðîäëåâàåòñÿ äåéñòâèå ïîíèæåííîãî íàëîãà íà èìóùåñòâî äëÿ òåõíîïàðêîâ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.
Âå÷åðîì Õèñàêî Òàêàìàäî áóäåò íàáëþäàòü çà òðåíèðîâêîé ñáîðíîé ßïîíèè.
Áóäóùèõ âîåííûõ ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèë êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Ëàïèí.
Áëèæàéøèå âîñåìü ìåñÿöåâ 46-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðîâåäåò íà èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîòàõ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàáðîíèðîâàíî ïîðÿäêà 90 ïðîöåíòîâ ìåñò íà ïîåçäà íà ìàò÷è ãðóïïîâîãî ýòàïà è 68 ïðîöåíòîâ ìåñò íà ïîåçäà íà ìàò÷è ïëåé-îôô.
Ïðåçèäåíò ÐÒ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Èñïàíèè â Ðîññèè.
Ìàññîâîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå â Âîëüñêîì ðàéîíå.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ ïðèçâàë âëàñòè, îáùåñòâåííèêîâ è äåÿòåëåé êóëüòóðû ñïëîòèòüñÿ, ÷òîáû ïðèîñòàíîâèòü ðîñò íàðêîìàíèè.
Ïî ïðîãíîçàì Ìèíòðàíñà, áîëåå 4 ìëí ÷åëîâåê âîñïîëüçóþòñÿ âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì íà ïåðèîä ×Ì-2018 â Ðîññèè.
Ñîçäàòåëÿìè ïðîåêòà âûñòóïèëè ìîëîäûå êàçàíñêèå õîðåîãðàôû.
Ëàéôõàê îò èíîñòðàííûõ ôàíàòîâ, êîòîðûå óìåþò è âåñåëèòüñÿ, è ýêîíîìèòü.
Â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÒ âîøëè ßíà Ñèðþêîâà è Ðèíàò Þñóïîâ.
Ðàáîòû ïî ïðîåêòó «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè» âûïîëíåíû íà 59 ïðîöåíòîâ.
Ìèíìîëñïîðòà ÐÒ áóäåò ïðåîáðàçîâàíî â äâå ñòðóêòóðû – Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ìîëîäåæè è Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà.
Â ïîñòàíîâëåíèè èñïîëêîìà ãîðîäà óêàçûâàþòñÿ íàçâàíèÿ ÷åòûðåõ ñòàíöèé âòîðîé ëèíèè êàçàíñêîãî ìåòðî.
Ïîáåäó ïðèñóäèëè àêòðèñå Òàòàðñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà Ãóëèíå Ìèíãàçîâîé.
Áûëè âûïëà÷åíû äîëãè ïåðåä 87 ðàáîòíèêàìè.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.