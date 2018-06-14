Рустам Нигматуллин назвал условия победы над наркоугрозой

Первый заместитель Премьер-министра РТ призвал власти, общественников и деятелей культуры сплотиться, чтобы приостановить рост наркомании.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Первый заместитель Премьер-министра РТ и заместитель председателя антинаркотической комиссии в Татарстане Рустам Нигматуллин сказал, при каком условии можно победить наркомафию и наркобизнес. Текст обращения находится в распоряжении ИА «Татар-информ».

Нигматуллин напомнил, что 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По его словам, наркотики — это серьезнейшая угроза, для которой не существует географических или социальных границ.

«Они [наркотики] причиняют непоправимый вред здоровью и благополучию людей, особенно молодежи, наносят ущерб социально-экономической и политической стабильности государств», — говорится в тексте обращения.

Нигматуллин подчеркнул: Россия, включая Татарстан, принимает последовательные и реальные шаги по совершенствованию антинаркотической политики. Особое внимание уделяется предупреждению наркомании у молодежи. По его словам, чтобы победить наркоманию, нужна сплоченность власти и общества.

«С глобальной наркоугрозой нельзя справиться в одиночку. Решение этой проблемы требует сплоченности и взаимодействия государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций, деятелей культуры, всех институтов гражданского общества. Только совместные усилия, наличие здравого смысла и доброй воли позволят приостановить рост наркомании и уменьшить пагубные последствия незаконного оборота наркотиков», — отметил первый заместитель Премьер-министра Татарстана.