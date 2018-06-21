Воздушный транспорт стал самым популярным у болельщиков ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Воздушный транспорт стал самым популярным у болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на брифинге в формате видеоконференции сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
«Сегодня у нас восьмой день соревнований и десятый день перевозок. Наиболее востребованным среди гостей чемпионата является воздушный транспорт. По прогнозам, более 4 млн человек воспользуются воздушным транспортом на период турнира. За период с 14 июня по 21 июня воздушным транспортом было перевезено более 1,5 млн человек, задействовано 13 аэропортов, совершено 12 тыс. 515 рейсов», — сказал Дитрих.
Минтранс совместно с Росавиацией заблаговременно провел работу с авиаперевозчиками, было увеличено количество рейсов, особенно во время группового этапа чемпионата. Компании готовились к пиковым нагрузкам, связанным как с проведением мундиаля, так и с отпускным сезоном. В общей сложности было добавлено 606 рейсов провозной емкостью более 100 тыс. мест.
«Одним из решений, которые обеспечили такое масштабное увеличение провозных емкостей, стало привлечение иностранных эксплуатантов. Всего иностранные авиаперевозчики с 13 по 21 июня подали заявки на 3 тыс. 122 рейса, и мы выдали 2 тыс. 348 разрешений, из них 2 тыс. 236 на международный рейсы», — добавил министр.
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