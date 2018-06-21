Сечин спрогнозировал дефицит нефти на мировом рынке

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В ближайшие 10 лет на мировом рынке будет наблюдаться дефицит нефти, заявил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает РИА Новости.
«Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», — сказал Сечин.
К 2025 году спрос превысит предложение на 700 — 750 млн тонн ежегодной добычи, считает глава «Роснефти».
Благодаря высококачественной базе ресурсов компания сможет повысить долю на рынке и создать значительную дополнительную стоимость для акционеров, подчеркнул Сечин.
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