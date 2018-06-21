Финалистки «Керэшен чибэре» в Менделеевске преодолели заочный этап конкурса

Для финалисток в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап, вопросы касались культуры и истории кряшен.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Финалистки конкурса «Керэшен чибэре-2018» активно готовятся к итоговому выступлению. Сейчас для девушек проводят познавательные экскурсии и мастер-классы, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В ДК имени С. Гассара состоялась экскурсия, посвященная кряшенам. Директор Менделеевского Дома дружбы народов Фируза Габдрахманова рассказала конкурсанткам об истории развития района и о представленных в нем этносах, в том числе и о кряшенах.





После экскурсии в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап. Вопросы касались культуры и истории кряшен. Подобный формат дал девушкам сконцентрироваться и более осмысленно подойти к ответам. Все финалистки после проведенных мастер-классов и экскурсии успешно справились с заданиями.