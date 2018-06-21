Определены даты проведения ПМЭФ-2019

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В 2019 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — фонда «Росконгресс».
В этом году форум превзошел уровень предыдущих лет по многим показателям, отметил советник Президента России — ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Форум посетили рекордное количество участников — более 17 тыс. из 143 стран. Кроме того, в рамках ПМЭФ было подписано рекордное количество соглашений — 593 на общую сумму 2,6 трлн рублей.
«Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки», — сказал Кобяков.
В ПМЭФ-2018 участвовала делегация Татарстана. Президент республики Рустам Минниханов в рамках форума подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Кроме того, на мероприятии реализовали первых татарстанских роботов, запустили сайт стратегических инициатив «Татарстан — 2030», а «Нижнекамскнефтехим» заключил кредитное соглашение на 807 млн евро.
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