Госсовет РТ утвердил двух новых членов Общественной палаты

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 39-м заседании Госсовета РТ депутаты утвердили двух новых членов Общественной палаты республики.
Председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин отметил, что на два освободившихся места в Общественной палате РТ есть три кандидата.
После рейтингового голосования членами Общественной палаты РТ утверждены генеральный директор АНО «Институт молодежи» Яна Сирюкова и заведующий кафедрой физической культуры и спорта Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ Ринат Юсупов.
На вхождение в состав палаты также претендовал председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.
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