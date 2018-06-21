Госсовет РТ утвердил двух новых членов Общественной палаты

В состав Общественной палаты РТ вошли Яна Сирюкова и Ринат Юсупов.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 39-м заседании Госсовета РТ депутаты утвердили двух новых членов Общественной палаты республики.

Председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин отметил, что на два освободившихся места в Общественной палате РТ есть три кандидата.

После рейтингового голосования членами Общественной палаты РТ утверждены генеральный директор АНО «Институт молодежи» Яна Сирюкова и заведующий кафедрой физической культуры и спорта Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ Ринат Юсупов.

На вхождение в состав палаты также претендовал председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.