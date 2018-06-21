Футбольные болельщики из Ирана в Казани живут в палатках на крыше авто

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Фото: соцсети
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Иранские футбольные болельщики в Казани живут в палатках на крыше авто. Фото предприимчивых фанатов и их авто выкладывают казанцы в соцсетях.
На улицах и во дворах казанских домов все чаще можно увидеть автомобили, на крышах которых установлены палатки. Таким образом иностранные фанаты экономят на аренде жилья во время проведения матчей ФИФА-2018. .
Такой лайфхак придется по вкусу людям, которые умеют считать деньги. Стоимость посуточной аренды квартиры в Казани к ЧМ-2018 повысилась в несколько раз. Так, цена проживания в «однушке» около стадиона доходит до 40 000 в сутки. На окраине города такая же квартира будет стоить от трех до пяти тысяч рублей за день.
Недорогие хостелы и гостиницы были забронированы задолго до начала мундиаля. Так что иранцы нашли выход и мало того, что приехали на чемпионат на автомобилях, так еще и привезли жилье с собой.
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