Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Альтернативные устройства для курения попадут под законы для обычных сигарет.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Вейпы и электронные сигареты попадут под законы для обычных сигарет. Соответствующее решение было принято в ходе совещания в Правительстве с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, сообщает РБК.

Альтернативные устройства для курения будут находиться в зоне регулирования закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В действующее законодательство будут подготовлены поправки.

В настоящее время в России закон не регулирует рынок вейпов и электронных сигарет. Продажа и потребление альтернативных устройств для курения не ограничены.