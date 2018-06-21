Вейпы приравняют к обычным сигаретам

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Вейпы и электронные сигареты попадут под законы для обычных сигарет. Соответствующее решение было принято в ходе совещания в Правительстве с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, сообщает РБК.
Альтернативные устройства для курения будут находиться в зоне регулирования закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В действующее законодательство будут подготовлены поправки.
В настоящее время в России закон не регулирует рынок вейпов и электронных сигарет. Продажа и потребление альтернативных устройств для курения не ограничены.
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