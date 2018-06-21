Депутаты Госсовета РТ поддержали разделение Министерства по делам молодежи и спорту

Минмолспорта РТ будет преобразовано в две структуры – Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане Министерство по делам молодежи и спорту будет преобразовано в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. Сегодня на 39-м заседании Госсовета РТ депутаты большинством голосов поддержали соответствующее предложение Президента республики Рустама Минниханова.

Руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров отметил, что необходимость рассмотрения вопроса о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту в две структуры возникла давно.

«Министерство молодежи будет выполнять функции государственного управления в сфере молодежной политики, Министерство спорта – в сфере физической культуры и спорта», – сказал он.