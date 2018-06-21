В штате Мадхья-Прадеш внедорожник столкнулся с грузовиком с песком.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Страшная авария в Индии унесла жизни 12 человек, сообщает РИА Новости.

Внедорожник столкнулся с фурой с песком в штате Мадхья-Прадеш. В результате страшной аварии погибли 12 человек, в том числе 7 женщин. Еще восемь пострадавших были госпитализированы.

По данным агентства, внутри внедорожника находилась семья, которая ехала на похороны.

