В Сети появился первый за 35 лет снимок воссоединившейся группы АВВА

Фото: соцсети
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Instagram`e появилась первая за 35 лет фотография воссоединившейся группы АВВА. Снимок опубликовала менеджер коллектива Йорель Хансер.
На фото запечатлены вокалистки Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад в наушниках в студии за стеклом. Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона не видно, они за прозрачной перегородкой.
«Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! Выпуск песен – конец этого года», – гласит комментарий под снимком. Снимок собрал свыше 13 тысяч отметок «мне нравится» и сотни комментариев поклонников со всего мира.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что создатели коллектива работают над созданием «аббатаров» для цифрового шоу, в котором аватары музыкантов исполнят одну из композиций квартета.
ABBA была создана в 1972 году и просуществовала на сцене десять лет. За это время коллектив стал самым успешным из всех созданных музыкальных групп в Скандинавии.
❤️ Frida, Agnetha, Björn and Benny in RMV Studio Stockholm, recording the two new songs! Release end of this year. ❤️ Have a great weekend friends! #abba #abbaofficial
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