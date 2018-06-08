В Сети появился первый за 35 лет снимок воссоединившейся группы АВВА

На фото запечатлены вокалистки Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад в наушниках в студии за стеклом.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Instagram`e появилась первая за 35 лет фотография воссоединившейся группы АВВА. Снимок опубликовала менеджер коллектива Йорель Хансер.

На фото запечатлены вокалистки Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад в наушниках в студии за стеклом. Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона не видно, они за прозрачной перегородкой.

«Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни! Выпуск песен – конец этого года», – гласит комментарий под снимком. Снимок собрал свыше 13 тысяч отметок «мне нравится» и сотни комментариев поклонников со всего мира.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что создатели коллектива работают над созданием «аббатаров» для цифрового шоу, в котором аватары музыкантов исполнят одну из композиций квартета.

ABBA была создана в 1972 году и просуществовала на сцене десять лет. За это время коллектив стал самым успешным из всех созданных музыкальных групп в Скандинавии.