По подозрению в совершении жестокого преступления задержан 43-летний местный житель.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Пропавшую в Братске девятилетнюю девочку нашли убитой, сообщает РИА Новости.

Девятилетняя школьница пропала вечером 9 июня. Малышка ушла гулять и не вернулась. Больше недели ребенка искали полицейские и волонтеры.

Проведя тщательный анализ всех улик и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские вышли на след 43-летнего местного жителя. Мужчину задержали. Во время допроса подозреваемый признался в убийстве и рассказал, где прятал тело. В указанном месте был обнаружен труп девочки с признаками насильственной смерти.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

