Стали известны названия новых станций метро в Казани

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Стали известны названия станций первого участка второй линии Казанского метрополитена. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана вошло в сборник документов, опубликованный на сайте мэрии.
Так, станция на улице Фучика получит название «Улица Юлиуса Фучика», станция в районе остановки «10-й микрорайон» будет носить одноименное название, станция на пересечении улиц Ломжинской и Фучика будет называться «100-летие ТАССР», а станция на проспекте А. Камалеева — «Улица Академика Сахарова».
В настоящее время в казанском метро насчитывается 10 станций одной линии. Открытие 11-й станции «Дубравная» переносилось несколько раз.
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