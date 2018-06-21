Стали известны названия новых станций метро в Казани

В постановлении исполкома города указываются названия четырех станций второй линии казанского метро.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Стали известны названия станций первого участка второй линии Казанского метрополитена. Соответствующее постановление исполкома столицы Татарстана вошло в сборник документов, опубликованный на сайте мэрии.

Так, станция на улице Фучика получит название «Улица Юлиуса Фучика», станция в районе остановки «10-й микрорайон» будет носить одноименное название, станция на пересечении улиц Ломжинской и Фучика будет называться «100-летие ТАССР», а станция на проспекте А. Камалеева — «Улица Академика Сахарова».

В настоящее время в казанском метро насчитывается 10 станций одной линии. Открытие 11-й станции «Дубравная» переносилось несколько раз.