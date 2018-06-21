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Татар-информ

21 июня 2018, 10:11

Происшествия

В Хабаровском крае во время сплава по реке Амгунь погибла девушка

Катамаран с шестью туристами попал в залом реки и перевернулся.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Хабаровском крае во время сплава по реке Амгунь погибла девушка, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла во вторник, 19 июня, в 10 км выше от села Амгунь Солнечного района.

Катамаран с 6 туристами попал в залом реки и перевернулся. Пять человек смогли самостоятельно выбраться на берег. Одну девушку зажало между навалом бревен. Свидетели происшествия пытались ей помочь, но безрезультатно. Девушка погибла.

Через сутки на помощь туристам прибыл вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС, который их эвакуировал.

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