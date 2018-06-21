В Казани отремонтировали дороги на 11 улицах

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Казани полностью завершены дорожные работы на 11 улицах, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы дороги на улицах Петербургская, С. Хакима, Тимирязева, Ленинская дамба, Нигматуллина, пл. Тысячелетия, Альметьевская магистраль, местный проезд по улице Копылова, а также тротуары по улицам Копылова, Гвардейская и Подлужная.
На 8 улицах завершили укладку покрытия и ведут работы по установке средств обустройства дороги. В частности, речь идет об улицах Восстания, Клары Цеткин, Миля, Павлюхина, Дементьева и Оренбургском тракте.
Работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Казани выполнены на 59 процентов, информирует пресс-служба министерства.
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