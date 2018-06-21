Предприятие в Чистополе погасило долги по зарплате на сумму более 800 тыс. рублей

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(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). ООО «Виззар Ком» Чистопольского муниципального района погасило долг по заработной плате перед 87 работниками. Общая сумма погашенного долга составляет 836, 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана.
Ведомство продолжает работать над обеспечением трудовых прав работников в части оплаты их труда. Для этого министерство сотрудничает с органами государственного управления, местного самоуправления, правоохранительными, контрольно-надзорными и налоговыми органами.
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