Предприятие в Чистополе погасило долги по зарплате на сумму более 800 тыс. рублей

Были выплачены долги перед 87 работниками.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). ООО «Виззар Ком» Чистопольского муниципального района погасило долг по заработной плате перед 87 работниками. Общая сумма погашенного долга составляет 836, 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана.

Ведомство продолжает работать над обеспечением трудовых прав работников в части оплаты их труда. Для этого министерство сотрудничает с органами государственного управления, местного самоуправления, правоохранительными, контрольно-надзорными и налоговыми органами.