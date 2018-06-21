В Набережных Челнах выбрали красавицу Сабантуя

Фото: «Челнинские известия»
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Набережных Челнах состоялся финал конкурса «Сабантуй гузэле-2018», пишет газета «Челнинские известия».
В концертном зале имени Сары Садыковой на сцену вышли 11 финалисток от 18 до 25 лет – студентки высших и средних учебных заведений, сотрудницы предприятий города, в совершенстве владеющие татарским языком. Девушек в течение месяца готовили режиссер и педагоги по вокалу, хореографии, сценической речи, модельному искусству. Также с красавицами работали модельеры и визажисты.
Участницы рассказали о себе и своих хобби в «визитной карточке», так участницы продемонстрировали хореографические и вокальные таланты.
Победу присудили актрисе Татарского драматического театра Гулине Мингазовой. Девушка получила путевку в зарубежный тур. 23 июня титулованная красавица вместе с финалистками конкурса поздравит абсолютного батыра городского Сабантуя. Девушки также будут встречать почетных гостей праздника плуга.
Конкурс «Сабантуй гузэле» проводится в течение 25 лет. Конкурс красоты и таланта призван сохранить татарский язык и популяризировать национальные традиции.
Ранее в Агрызе впервые состоялся конкурс «Красавица Сабантуя».
Следующая новость
Минмолспорта РТ будет преобразовано в две структуры – Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.
В постановлении исполкома города указываются названия четырех станций второй линии казанского метро.
Победу присудили актрисе Татарского драматического театра Гулине Мингазовой.
Были выплачены долги перед 87 работниками.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Истощенную двухлетнюю девочку обнаружили полицейские в запертой квартире.
Внедрение РПН на уровнях напряжения от 0,4 до 500 кВ является одним из приоритетных направлений мировой энергетики.
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова опубликовала в своем Twitter момент приезда принцессы.
На повестке дня заседания Государственного Совета республики 31 вопрос.
Во время мундиаля в казанском лесопарке покажут фильмы на спортивную тематику.
Встреча Рустама Минниханова и Игнасио Ибаньеса состоится в Доме Правительства РТ.
В длинный список вошли 24 издания.
Главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова отметила, что важный аспект озеленения – соблюсти баланс посадок по всей территории города.
Всего в соревнованиях приняло участие восемь семей.