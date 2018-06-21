В Набережных Челнах выбрали красавицу Сабантуя

Победу присудили актрисе Татарского драматического театра Гулине Мингазовой.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Набережных Челнах состоялся финал конкурса «Сабантуй гузэле-2018», пишет газета «Челнинские известия».



В концертном зале имени Сары Садыковой на сцену вышли 11 финалисток от 18 до 25 лет – студентки высших и средних учебных заведений, сотрудницы предприятий города, в совершенстве владеющие татарским языком. Девушек в течение месяца готовили режиссер и педагоги по вокалу, хореографии, сценической речи, модельному искусству. Также с красавицами работали модельеры и визажисты.



Участницы рассказали о себе и своих хобби в «визитной карточке», так участницы продемонстрировали хореографические и вокальные таланты.



Победу присудили актрисе Татарского драматического театра Гулине Мингазовой. Девушка получила путевку в зарубежный тур. 23 июня титулованная красавица вместе с финалистками конкурса поздравит абсолютного батыра городского Сабантуя. Девушки также будут встречать почетных гостей праздника плуга.



Конкурс «Сабантуй гузэле» проводится в течение 25 лет. Конкурс красоты и таланта призван сохранить татарский язык и популяризировать национальные традиции.

Ранее в Агрызе впервые состоялся конкурс «Красавица Сабантуя».