Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Премьер-министр обсудил с депутатами ГД, администрацией Президента и партией «Единая Россия» изменения в пенсионном законодательстве.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве, сообщает РИА Новости.

В ходе совещания Председатель Правительства, депутаты Госдумы, представители администрации главы государства и партии «Единая Россия» обсудили предложения по пенсионной реформе. Речь также шла о трудоустройстве молодежи и старшего поколения.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рассмотрит изменения в пенсионном законодательстве после 18 июля.