Появилось видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Жертвами ДТП с участием пяти автомобилей стали три человека.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в центре Москвы произошло страшное ДТП с участием пяти машин.

В результате аварии загорелся «Мерседес», в котором находились двое молодых мужчин. По сообщениям очевидцев, водитель и пассажир элитного авто не смогли выбраться из машины и сгорели.

Травмы различной степени тяжести получили еще два человека. На каретах скорой помощи пострадавшие были доставлены в больницу.