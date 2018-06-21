Появилось видео смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в центре Москвы произошло страшное ДТП с участием пяти машин.
В результате аварии загорелся «Мерседес», в котором находились двое молодых мужчин. По сообщениям очевидцев, водитель и пассажир элитного авто не смогли выбраться из машины и сгорели.
Травмы различной степени тяжести получили еще два человека. На каретах скорой помощи пострадавшие были доставлены в больницу.
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